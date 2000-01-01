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Решение для организации видеоконференций
Ultra HD качество
И многолетний опыт разработки
Наша разработка включена в реестр российских программ, мы объединяем рабочие места и переговорные комнаты, обеспечивая высокое качество видеосвязи, для корпоративной работы
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Мы умеем работать качественно
VideoUnion Serve Free
Бесплатный сервер видеоконференций
VideoUnion Serve
Сервер видеоконференций для бизнеса
VideoUnion Cloud
Облачный сервер видеоконференций для бизнеса
VideoUnion R
Сервер видеоконференций для перепродажи
450+
Более 450 компаний используют наш продукт
200+
Государственных компаний выбрали нас
28 000+
Звонков совершается ежедневно через нашу систему
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Телефон: +7 904−908−80−90
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603 070, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 13, офис 212
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